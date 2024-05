Niebezpieczne spotkanie twarzą w twarz fotografa i bizona

Fotografowie musieli nieraz wiele ryzykować dla świetnych kadrów, ale nie należy mylić odwagi czy uzasadnionego ryzyka z ogromną nieodpowiedzialnością - Właśnie tym drugim wykazał się pewien turysta, który zapragnął przywieźć z wycieczki do parku Yellowstone pamiątkowe zdjęcie bizona. Postanowił stanąć z nim twarzą w twarz, co zdecydowanie było kiepskim pomysłem.



Kolejne niebezpieczne zachowania turysty, który chciał zrobić zdjęcie w Yellowstone

Inny turysta nagrał całe zdarzenia i udostępnił wideo na swoim profilu na Instagramie. Widać na nim, jak pewien turysta zbliża się do bizona, łamiąc przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa. Staje w nim oko w oko, pragnąc przy tym zrobić zdjęcie. Nieodpowiedzialny zwiedzający miał szczęście, gdyż zwierzę, z którym się spotkał, było młodym bykiem. Gdyby postanowił w ten sposób "przyjrzeć" się dorosłemu osobnikowi, jego los pewnie byłby inny. Zresztą i w tej sytuacji ryzykował bardzo wiele, gdyż mogła przepędzić go matka młodego. I nie należałaby przy tym do tych, którzy proszą o wyjaśnienia.