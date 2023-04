Niezwykłe nagranie wiatru, który poskutkował najniższą temperaturą w USA w historii

Niedawno na szczycie Mount Washington odnotowano najniższą odczuwalną temperaturę w historii Stanów Zjednoczonych - Potężny wiatr spowodował, że można było wtedy odczuć temperaturę -77 stopni Celsjusza. Zobacz niezwykłe nagranie, ukazujące, jak wyglądała pogoda przy tak ekstremalnych warunkach.





Na szczycie Mount Washington było zimniej niż na Marsie. Był to najzimniejszy wiatr w historii Stanów Zjednoczonych. Szczyt w New Hampshire jest najwyższym wzniesieniem na północnym wschodzie i ma 1917 m n.p.m. Widoczność na szczycie góry była mniejsza niż 90 metrów, a trzy osoby przebywające wewnątrz schroniska znajdującego się na górze mogło być świadkami tej niebywałej pogody.

