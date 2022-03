Osłona obiektywu może popsuć zdjęcia robione w chłodne dni

Fotograf Steve Perry fotografował wraz ze swoją żoną śnieżne sowy, kiedy oboje zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak z ich fotografiami - Obrazy zrobiły się lekko rozmyte i ostrość pozostawiała nieco do życzenia. Po kilku testach uświadomili sobie, że winowajcą może być… zamocowana osłona przeciwsłoneczna.



Aby wyjaśnić dlaczego osłona przeciwsłoneczna może zniekształcać obraz, warto poznać wpływ ciepłego lub zimnego powietrza na działanie teleobiektywu. Kiedy fotografujemy obiekty znajdujące się w sporej odległości, wznoszące się fale ciepła mogą załamywać światło tak, iż obraz widziany w oddali będzie rozmazany. Steve Perry zwraca uwagę, że chociaż każdy obiektyw jest podatny na zniekształcenia termiczne, to jednak efekt ten jest najbardziej zauważalny podczas korzystania z obiektywów w zakresie około 150 mm. Problem zwiększa się również wraz ze zwiększeniem się odległości obiektu, gdyż pomiędzy aparatem a fotografowanym przedmiotem, zwierzęciem lub człowiekiem zaczyna znajdować się coraz więcej falującego powietrza.

