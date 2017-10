Our World is Beautiful - niezwykłe zdjęcia konkursowe CEWE Polacy wśród laureatów

Od 22 października do 5 listopada na pierwszym piętrze warszawskiej Galerii Północnej miłośnicy pięknych kadrów będą mogli podziwiać wystawę „Our World is Beautiful”. To pierwsza w Polsce wystawa prezentująca fotografie tegorocznych laureatów konkursu fotograficznego, wśród których znaleźli się także Polacy.

