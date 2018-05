Panasonic LUMIX FT7 - nowy twardziel na rynku. Znamy cenę

Panasonic LUMIX FT7 jest odporny na wodę (do 31 m) i wstrząsy (upadek z wysokości do 2 m). Nowy wizjer LVF, 20,4-megapikselowa matryca i szerokokątny obiektyw 28 mm z 4,6-krotnym zoomem optycznym czynią z aparatu partnera ekstremalnych wypraw górskich, nizinnych i podwodnych.



Solidna, odporna na działanie mrozu (do -10°C) i nacisku (do 100 kgf), a przy tym kompaktowa obudowa kryje mnóstwo zaawansowanych funkcji. Możesz nagrywać w 4K i Full HD, niezależnie od tego, czy właśnie wspinasz się po skałach, przedzierasz przez dżunglę, czy skaczesz do wody.