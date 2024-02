Pieniny w obiektywie. W tych miejscach wykonasz najpiękniejsze ujęcia!

Pieniny to piękne pasmo górskie oraz jeden z najpopularniejszych turystycznie regionów w naszym kraju. To miejsce, które zachwyca przyrodą dostępną na wyciągnięcie ręki, górskimi szczytami, a także zabytkowymi zamkami, atrakcjami turystycznymi i oczywiście przepięknymi widokami, które aż proszą się, aby uwiecznić je na zdjęciach. To miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić z aparatem w dłoni oraz utrwalić jego unikalne piękno w obiektywie. Oto 4 punkty widokowe, w których powinien zagościć każdy miłośnik fotografii krajobrazowej!

Trzy Korony – jeden z najbardziej widokowych szczytów Pienin Trzy Korony to najwyższy szczyt Pienin Środkowych, który wznosi się na wysokość 982 m n.p.m. Niech jednak nikogo nie zwiedzie ta "skromna" wysokość! Z ich szczytu roztacza się bowiem jedna z najbardziej widowiskowych panoram, w ramach której można podziwiać rozległe widoki na Tatry, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki oraz Przełom Dunajca. Przy dobrej pogodzie i wysokiej przejrzystości powietrza uważny obserwator wypatrzy stąd nawet odległą o 63 km Babią Górę! Na najwyższej turni szczytowej o nazwie Okrąglica znajduje się platforma widokowa, zamontowana nad ponad 500-metrową przepaścią. Stojąc na niej, żaden turysta nie będzie miał już wątpliwości, dlaczego szczyt Trzy Korony jest uznawany za jedno z najpopularniejszych miejsc w Pieninach, a roztaczające się z niego widoki za jedne z najpiękniejszych w całych polskich górach. Niedzica – Zamek Dunajec i Jezioro Czorsztyńskie w obiektywie Leżąca w samym sercu Pienin Niedzica to kolejne miejsce, które warto odwiedzić z aparatem w dłoni. To niewielka miejscowość, która słynie przede wszystkim ze znajdującego się na jej terenie majestatycznego Zamku Dunajec, a także bardzo popularna wśród turystów baza wypadowa w Pieniny. Na jej terenie z pomocą portalu turystycznego nocowanie.pl każdy miłośnik fotografii bez problemu wyszuka i zarezerwuje odpowiednie dla siebie noclegi. Efektowne zdjęcia można zrobić nie tylko ze znajdującego się na jednej z zamkowych wież tarasu widokowego, lecz także znad samego Zalewu Czorsztyńskiego, nad którym góruje ta średniowieczna budowla. Na fotografiach warto uwiecznić m. in. spokojne wody jeziora i otaczającą je przyrodę, a także ruiny Zamku w Czorsztynie zlokalizowane na drugim brzegu. W wolnej chwili warto wybrać się także do Pienińskiego Parku Narodowego i oko w oko spotkać się z niesamowitą przyrodą Pienin. Miłośnicy górskich wycieczek, którzy chcą przywieźć z urlopu jeszcze więcej efektownych zdjęć, mogą dodatkowo wspiąć się na Sokolicę, na którą można dostać się prosto z Niedzicy. Polana pod Wysoką – piękne widoki na Beskid Sądecki Polana pod Wysoką do jedna z pienińskich polan lub, jak kto woli połonin, która jest położona na północnych zboczach najwyższego szczytu w Pieninach – Wysokiej. Powstała w miejscu dawnych pól uprawnych należących do wsi Jaworki, której mieszkańcy zostali stąd wysiedleni po II wojnie światowej. Pozostawili po sobie tereny, na których w kolejnych latach prowadzony był wypas owiec i bydła. Polana znajduje się na wysokości 1310 m n.p.m. i jest kolejnym, wartym odwiedzenia miejscem dla poszukiwaczy najpiękniejszych widoków w Pieninach. To idealna lokalizacja na odpoczynek i zachwycanie się cudownymi panoramami. Z Polany pod Wysoką roztacza się rozległy widok na szczyty Beskidu Sądeckiego, które z tej perspektywy robią naprawdę niesamowite wrażenie. Wysoki Wierch – piękna panorama z niepozornego szczytu Pod nazwą Wysoki Wierch kryje się kopulaste wzniesienie o wysokości 898 m n.p.m., które z dołu nie robi większego wrażenia. Pomimo swojej niepozornej wysokości, miejsce to skrywa jeden z piękniejszych widoków w Pieninach. To właśnie dla jego zobaczenia, na Wysoki Wierch wybiera się wielu fotografów, którzy pragną spojrzeć na roztaczającą się z jego najwyższego punktu panoramę z własnej perspektywy. Z Wysokiego Wierchu doskonale widoczna jest okazała panorama Tatr i Beskidu Sądeckiego, dostrzec stąd można także Mogielicę i Babią Górę. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wybrać się w to miejsce – Wysoki Wierch nie jest tak oblegany przez turystów, co Trzy Korony, istnieje więc duża szansa, że te niesamowite widoki będziemy podziwiali w ciszy, spokoju i tak długo, jak dusza zapragnie!

Autor: Artykuł Partnera