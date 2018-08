Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania portretów?

Jedynym z częstszych błędów popełnianych podczas wykonywanie portretu jest stosowanie zbyt długich czasów ekspozycji. Fotografując człowieka lub kilku ludzi mamy do czynienia z obiektami poruszającymi się (nawet jeżeli tego nie widać) i przy tym najczęściej trzymamy aparat w rękach. Konieczne jest wówczas użycie na tyle krótkich czasów naświetlania, aby uniknąć poruszeń obrazu. W większości przypadków wystarczy, jeżeli czas ten (wyrażany w sekundach) będzie nieco krótszy niż liczbowa odwrotność wartości długości ogniskowej obiektywu. Czyli dla ogniskowej 85 mm czas ekspozycji powinien być krótszy niż 1/80–1/100 s, a dla ogniskowej 150 mm optimum stanowić będą czasy naświetlania rzędu 1/160–1/200 s lub mniej. Poznaj także inne wskazówki, które pozwolą Ci uniknąć najczęściej popełnianych błędów w trakcie wykonywania portretów.

Portret - najczęściej popełniane błędy

Pewną pułapkę stanowią montowane w wielu aparatach i obiektywach układy stabilizacji obrazu reklamowane jako sposób na bezpieczne wydłużenie zalecanego czasu naświetlania o 1, 2 lub nawet 3 EV (czyli dwu-, cztero-, a nawet ośmiokrotnie). Prawdą jest, że np. obiektyw długoogniskowy wyposażony w stabilizację pozwala przy ogniskowej 200 lub 300 mm uzyskać nieporuszone zdjęcie z czasem naświetlania 1/25 s a nawet dłuższym, lecz dotyczy to tylko poruszeń wywołanych drganiami samego aparatu. Tymczasem model – jego ciało, twarz i włosy – również mogą się poruszać i tego już nie ustabilizuje żaden układ redukcji drgań. Ruchy te mogą wydawać się niezauważalne, ale zaręczam, że potrafią skutecznie zepsuć niejedno ciekawe zdjęcie. Dlatego też w fotografii portretowej należy dążyć do tego, aby czas ekspozycji był odpowiednio krótki i dopasowany do sytuacji.

Zbyt długi czas naświetlania podczas wykonywania zdjęć portretowych oznacza poruszony kadr i to niezależnie od tego, jak stabilnie trzymamy aparat i jak skuteczny jest system stabilizacji obrazu zamontowany w obiektywie. (Fot. Jarosław Zachwieja)

Znacznie łatwiej jest wtedy, gdy fotografujemy z wykorzystaniem lampy błyskowej, zwłaszcza wówczas gdy stanowi ona dominujące lub jedyne źródło światła. Błysk zamraża bowiem ruch w czasie swojego trwania (ok. 1/1000 sekundy) i niezależnie od tego, czy naświetlamy kadr przez 1/200 czy 1/20 sekundy ujęcie będzie tak samo nieporuszone. Dotyczy to jednak tylko obszarów znajdujących się w zasięgu światła błyskowego, dlatego nie zdziwmy się, jeżeli fotografując w nocy z wykorzystaniem tzw. techniki Slow Flash lub Slow Sync (długi czas naświetlania obliczony na poprawną ekspozycję odległego tła w połączeniu z błyskiem mającym na celu zamrożenie w kadrze osób stojących na pierwszym planie) tło ukazanej ostro i wyraźnie osoby, stojącej dwa metry przed aparatem okaże się być rozmyte.

Użycie długiego czasu naświetlania w połączeniu z błyskiem umożliwia uzyskanie interesującego efektu: zdjęcia, na którym fotografowane osoby będą ostre, a wszystko, co znajduje się nieco dalej za nimi rozmyte i poruszone. (Fot. MorgueFile)