Rotolight poszerza ofertę akcesoriów dla ciągłego oświetlenia LED

Producent oświetlenia LED – firma Rotolight – wprowadza szereg nowatorskich akcesoriów uzupełniających do popularnych lamp mocowanych na statywie, aparacie i kamerze, systemów oświetlenia studyjnego oraz do pracy w terenie dla fotografów i filmowców.

Oświetlenie Rotolight było do tej pory wykorzystywane w wielu kasowych filmach, takich jak "Skyfall" z serii o Jamesie Bondzie oraz "Kapitan Phillips", i jest chętnie używane przez wiodących fotografów i operatorów filmowych na całym świecie.



Akcesoria Rotolight zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom możliwość dostosowania oświetlenia do indywidualnych potrzeb. Obecnie dostępnych jest ponad 35 akcesoriów, obejmujących statywy do lamp, wrota, kolorowe filtry, uchwyty, dyfuzory, głowice obrotowe, zaciski i elastyczne ramiona montażowe.