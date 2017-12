Szczyt nierozwagi - trzech fotografów podeszło kilka metrów od niedźwiedzicy z młodymi, aby zrobić jej zdjęcia

Ilu z Was na widok prawie ćwierćtonowego niedźwiedzia brunatnego, który na dodatek jest samicą i ma pod swoją opieką trójkę potomstwa, zdecydowałoby się zbliżyć do niego na odległość nieprzekraczającą 5 metrów? Taką właśnie sytuację, w którą zamieszanych było trzech uczestników kilkudniowej fotowyprawy na Alaskę, uwiecznił na zdjęciach fotograf Rick Beldegreen. Szczęśliwie dla poszukiwaczy mocnych wrażeń i efektownych kadrów zwierzę nie uznało ludzi za zagrożenia dla młodych i skupiło się na łowieniu ryb.

Niedźwiedzie kodiackie, zwane też kodiackimi grizzly to największe z niedźwiedzi brunatnych, zamieszkujące archipelag od którego biorą swoją nazwę, położony u południowo-zachodnich wybrzeży Alaski. Samce tego gatunku ważą ponad pół tony (często dochodzą nawet do 700 kg), a stojąc na tylnych łapach potrafią mierzyć ponad 3 metry wysokości. Jest to obok niedźwiedzia polarnego największy żyjący drapieżnik lądowy. Za sprawą tych gabarytów oraz pięknej rudej sierści jest to naprawdę wspaniały obiekt fotograficzny, ale raczej niewielu ludzi byłoby skłonnych do spotkania z nim twarzą w twarz. Jednak, jak powszechnie wiadomo, wielu fotografów i turystów łączy jedna cecha: absolutny brak instynktu samozachowawczego.