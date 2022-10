Sztuczna inteligencja ożywia wiktoriańskie portrety

YouTuber Mystery Scoop ożywił stare portrety z epoki wiktoriańskiej, wykorzystując do tego najnowszą technologię sztucznej inteligencji - W opublikowanym wideo udostępnił wiele portretów pochodzących z XIX wieku, które dzięki zaawansowanym algorytmom ożywają kolorami, a pozujący zaczynają się na nich poruszać.























Mystery Scoop zgromadzili obszerną kolekcję XIX-wiecznych portretów, które postanowili pokolorować i ożywić przy pomocy sztucznej inteligencji. Na wideo widać przesuwające się stare fotografie, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nabierają kolorów, by następnie animować modeli. Ci zaczynają się rozglądać w bardzo realistyczny sposób. Cała sztuczka zaczyna przypominać ożywione obrazy znane z Harry’ego Pottera.

