Thunderbolt 4 - nowa generacja ultra szybkiego interfejsu

Intel zaprezentował zaktualizowaną specyfikację interfejsu Thunderbolt 4. Początkowo może wydawać się ona rozczarowująca, gdyż maksymalna prędkość transferu danych jest taka sama jak w przypadku przedniej generacji czyli Thunderbolt 3 (maksymalna prędkość 40 Gb/s), ale udoskonalona wersja wprowadza nowe rozwiązania, które i tak stanowią postęp.



Thunderbolt 4 - niekoniecznie szybszy, ale dający dużo więcej możliwości niż poprzednik

Thunderbolt 4 będzie obsługiwał maksymalnie 2 monitory 4K lub 1 ekran 8K (Thunderbolt 3 pozwala maksymalnie na pracę z jednym ekranem 4K). Udoskonalona wersja interfejsu będzie w stanie obsłużyć transfer przez PCIe z prędkością 32 Gb/s, co sprawi, że prędkość zapisu będzie mogła wynieść nawet 3000 MB/s. Postęp nastąpi także w odniesieniu do możliwość pracy ze stacjami dokującymi. Thunderbolt 3 pozwalał na pracę tylko z jednym dodatkowym złączem, natomiast Thunderbolt 4 umożliwi obsługę do 4 portów.