W biegu wydarzeń - warsztaty fotograficzne z Tomaszem Lazarem. Fotografuj na trasie ultra biegu ze zdobywcą World Press Photo

"W biegu wydarzeń" to unikalne warsztaty fotograficzne z fotoreportażu, prowadzone przez Tomka Lazara. Uczestnicy, obserwując trwający 24 godziny bieg, będą fotografować najlepszych sportowców z kraju i zagranicy. Warsztaty fotograficzne "W biegu wydarzeń " są adresowane do początkujących i średniozaawansowanych fotografów.



Warsztaty fotograficzne "W biegu wydarzeń"

W trakcie warsztatów fotograficznych Uczestnicy skupią się na zagadnieniach związanych z zasadami budowania reportażu. Poznają różne sposoby pracy jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotoreporterów, zwycięzcy prestiżowego konkursu World Press Foto.

Najpierw spotkamy się z Tomkiem Lazarem w Supraślu, aby wprowadził nas w tajniki fotoreportażu. Następnie będziemy fotografować podczas 24 godzinnego biegu najlepszych sportowców z kraju i zagranicy. Fotografować będziemy na trasie wyznaczonej przez organizatorów biegu. Drugiego dnia ponownie spotkamy się z Tomkiem w Supraślu, by omówić i przeanalizować powstałe fotoreportaże.

Data i miejsce

6-7 kwietnia 2019 roku, Supraśl

Cena

Koszt warsztatów to 750zł. Opłata obejmuje dwa dni warsztatów, akredytację na fotografowanie, ubezpieczenie, jeden lunch, kawę, herbatę, słodkości. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatów fotogarficznych sygnowane przez Tomasza Lazara.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: kmheller@poczta.fm lub telefonicznie: 667637677

Grupa warsztatowa liczy maksymalnie 12 osób, a o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Tomasz Lazar

Niezależny polski fotograf, absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, oraz Europejskiej Akademi Fotograficznej w Warszawie. Jest laureatem wielu konkursów krajowych oraz zagranicznych, w tym: World Press Photo, POY, CHIPP, Sony World Photography Award, The International Photography Awards, BZ WBK Press Photo, Grand Press Photo oraz innych. Jego prace były publikowane w gazetach i czasopismach takich jak: "New York Times", "Newsweek International", "Sunday Times Magazine", "New Yorker" oraz "Los Angeles Time". Uczestniczył w wielu wystawach, między innymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii i USA.

