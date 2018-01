Wpadka fotoreporterów podczas meczu NCAA Championship wystawiła ich na drwiny internautów. Doświadczony fotoedytor staje w ich obronie.

W ostatnim czasie sieć obiegła klatka wycięta z transmisji finałowego meczu futbolu amerykańskiego NCAA Championship pomiędzy reprezentacjami stanów Alabama i Georgia. Chociaż obraz został przechwycony w bardzo emocjonującym momencie, gdy w doliczonym czasie gry zawodnikom z Alabamy udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, to nie to jest powodem popularności tego kadru. Widać na nim grupę fotografów sportowych, którzy zamiast fotografować dziejące się wydarzenia, obserwują mecz pełni napięcia tak, jakby byli zwykłymi kibicami. Wielu internautów nie szczędzi im krytyki, przez co stali się również obiektem żartów.

W ich obronie stanął Jim Colton, który przez 15 lat pełnił funkcję edytora w Sports Illustrated. Nie oczyszcza ich z zarzutu, że zawalili swoją robotę, przegapiając okazję do zdobycia najważniejszych fotografii tego wieczoru. To nie pozostawia wątpliwości, chociaż jak sam zauważa Jim Colton, jest jeszcze szansa na wyciągnięcie lekcji z tego przejawu braku profesjonalizmu i na przyszłość zachowania więcej zimnej krwi. Tym co najbardziej jednak porusza fotoedytora jest skala negatywnych komentarzy i naśmiewania się z fotografów w mediach społecznościowych.