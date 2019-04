Zachwyć swoimi zdjęciami z majówki

To ostatni moment przed majówką, aby zapanować nad kompozycją i ekspozycją i zrobić zdjęcia, które przykują uwagę widzów. Szkolenie internetowe Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją pozwoli Ci do perfekcji opanować zasady kompozycji i ekspozycji oraz zaprosi Cię do świata nowych, fascynujących sposobów tworzenia niepowtarzalnych fotografii.



Zamawiając szkolenie nie musisz czekać na przesyłkę, po opłaceniu szkolenia otrzymujesz dostęp do swojego osobistego panelu on-line skąd możesz pobrać wszystkie materiały gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Kompozycja jest to aspekt fotografii, który decyduje o tym, czy nasze zdjęcia będą się podobały czy też nie. Samo pojęcie kompozycji jest kłopotliwe dla wielu fotografów zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Ci pierwsi mają kłopoty z zaakceptowaniem faktu, że podnosząc aparat do oka i ustalając kształt kadru, należy przestrzegać niezrozumiałych (na pozór) reguł. Ci drudzy zaś przejawiają tendencję do niewolniczego kierowania się tymi regułami, przez co ich zdjęcia stają się sztampowe i przewidywalne. Tymczasem zarówno opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome przekraczanie tych reguł pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie marzyliśmy.

Ekspozycja to najważniejsze, obok kompozycji, pojęcie związane z fotografią. Opanowanie zasad ekspozycji pozwala nie tylko uzyskać poprawnie naświetlone zdjęcia, ale też poprzez świadome operowanie możliwościami, jakie daje fotografowana scena oraz używany sprzęt , umożliwia podniesienie poziomu wykonywanych zdjęć.