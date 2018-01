Zanim kupisz... smartfon fotograficzny cz. 3

W poprzednich odsłona serii poradników Zanim kupisz dotyczących smartfonów omówiłem zagadnienia bezpośrednio związane z fotografowaniem, takie jak np. wielkość i rozdzielczość matrycy, konstrukcja optyczna obiektywu, rodzaje autofokusa i stabilizacji obrazu. Jednak nawet jeżeli te elementy są bardzo dobrej jakości i spełnią Twoje oczekiwania, do pełnej satysfakcji konieczne jest zastosowanie odpowiedniego akumulatora, procesora, ilości pamięci RAM itp. W ostatniej części Zanim kupisz... smartfon fotograficzny skupię się na tych ważnych podzespołach, istotnych przy wyborze sprzętu bez względu na jego przeznaczenie.

Duże ekrany o wysokiej rozdzielczości, ciągłe połączenie z internetem, praca wielu aplikacji jednocześnie czy wreszcie aparat fotograficzny – to tylko kilka elementów znacznie obciążających akumulator w smartfonie. Niestety elementy zasilające nie nadążyły za rewolucją w urządzeniach mobilnych. W niektórych modelach udało się jednak znacznie poprawić rezultaty. Przykładem jest Lenovo P2, którego akumulator jest w stanie wytrzymać nawet 4 dni. Nie jest to jedynie zasługa pojemnego ogniwa 5100 mAh, ale również doboru podzespołów ograniczających zużycie energii.

Akumulatory współczesnych smartfonów nadal często pełnią rolę ich pięty achillesowej. Wydajność ogniw poprawiła się w ostatnich latach, ale wciąż niezbędna jest rewolucja technologiczna, która sprawi, że smartfony będą mogły popisać się czasem pracy podobnym do komórek z przełomu XX i XXI wieku. Na razie trzeba cieszyć się tym co jest i w większości przypadków godzić na niemal codzienne ładowanie.

Przed przystąpieniem do dalszej lektury, warto zajrzeć do poprzednich części Zanim kupisz... smartfon fotograficzny:

