100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: David Maitland – Kto zjada kogo?

David Maitland to jeden z najwybitniejszych fotografów przyrodniczych, który był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach, takich jak np. Wildlife Photographer of the Year czy Sony World Photography Awards. Jest autorem niezwykłego zdjęcia, które ukazuje impas, stanowiący element zwierzęcej walki na śmierć i życie.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Zdjęcie zatytułowane "Kto zjada kogo?" to ciekawy przykład iluzji, jaką potrafi wytworzyć fotografia. Wydaje się pokazywać dwoje zwierząt ściśniętych w morderczym i zajadłym uścisku. Okazuje się jednak, że wbrew pierwszym, odruchowym interpretacjom, owa "zajadłość" nie przejawia się w chęci wspólnego pożarcia, a raczej konfliktu interesów pomiędzy napastnikiem i ofiarą.