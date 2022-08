Ciężarówka wjechała w sklep uszkadzając sprzęt fotograficzny warty 100 000 USD

Sklep Midwest Photo padł ofiarą dużego włamania już po raz drugi w przeciągu pięciu lat - Tym razem przestępcy spowodowali duże straty także przez to, iż wjechali do sklepu dużym pickupem.



Wypożyczalnia i sklep ze sprzętem foto-wideo w Columbus w stanie Ohio padły ofiarą zuchwałego ataku przestępców. W godzinach porannych do ich lokalu złodzieje wjechali dużym pickupem. Na zarejestrowanym przez monitoring materiale widać, jak ciężarówka przyspiesza na parkingu, a kolejne ujęcie pokazuje, jak ciężarówka taranuje wystawę i część wyposażenia sklepu. Na ostatnim ujęciu widać mężczyznę wyskakującego z pojazdu z plastikową torbą w ręku.

