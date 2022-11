Jak wyglądałby przelot ISS, gdyby leciała na wysokości samolotu?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje wokół Ziemi z ogromną prędkością 27 600 km/h - Można zobaczyć, jak ogromna to prędkość, dzięki symulacji tego, jak wyglądałby przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej widziany z powierzchni Ziemi, gdyby leciała na wysokości samolotu.



Oblecenie całej kuli ziemskiej zajmuje Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zaledwie 90 minut. Robi to, znajdując się ns wysokości około 407 kilometrów nad powierzchnia błękitnej planety. YouTuber wykonał symulację wideo, która pokazuje, jak wyglądałby przelot tej stacji, gdyby leciała z pułapem zbliżonym do zwykłego samolotu - około 3 kilometrów. Dla porównania mniejsze samoloty takie jak np. Cessną 172 mają maksymalną wysokość lotu wynoszącą około 4,2 kilometra, natomiast wysokość przelotu samolotów rejsowych wynosi około 10 kilometrów.

