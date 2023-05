Odtajnione nagranie rosyjskiego odrzutowca zderzającego się z amerykańskim dronem

Amerykańskie wojsko odtajniło materiał filmowy pokazujący moment, w którym rosyjski myśliwiec zderza się w powietrzu z jednym z amerykańskich dronów - Incydent miał miejsce w marcu 2023 roku nad Morzem Czarnym i doprowadził do strącenia amerykańskiego drona Reaper o wartości 32 milionów dolarów (około 141 milionów złotych). Zdarzenie miało miejsce nad wodami międzynarodowymi.



W 42-sekundowym nagraniu widać, jak odrzutowiec Su-27 Flanker zrzuca paliwo, gdy przelatuje blisko drona, co jest rodzajem swoistej zaczepki. Amerykańscy eksperci twierdzą, że nigdy wcześniej nie widzieli podobnego zachowania. Później pilot odrzutowca wykonuje drugą szarżę w kierunku drona, ale tym razem faktycznie zderza się z nią powodując zakłócenia w zasilaniu amerykańskiej maszyny. Po przywróceniu zasilania ukazuje się widok, który wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do wygięcia śmigła.

