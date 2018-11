Anja Rubik w ekstremalnej sesji zdjęciowej autorstwa Giampaolo Sgury

Na okładce grudniowego, niemieckiego wydania Vogue'a pojawiła się Anja Rubik, która zaprezentowała się w zimowej, surowej scenerii. Na zdjęciach autorstwa Giampaolo Sgury prezentuje stroje adresowane do obieżyświatów. Sesja została utrzymana w klimacie nawiązującym do podróżników minionej epoki.

Giampaolo Sgura to bardzo doświadczony i renomowany w świecie mody fotograf. Jego zaangażowanie przejawia się głównie tym, że jak sam przyznaje, moda jest dla niego na pierwszym miejscu, ważniejsza od samych fotografii. Zauważa, że będąc fotografem mody trzeba cały czas podążać za trendami i zgodnie z duchem danego okresu. Jednakże nie może to przeszkadzać w kreowaniu własnego, charakterystycznego stylu.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem