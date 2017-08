Aplikacja mobilna GodoxPhoto steruje bezprzewodowymi fleszami Godox

Azjatycki producent lamp błyskowych i akcesoriów oświetleniowych Godox zaktualizował swoją aplikację mobilną GodoxPhoto dla urządzeń z systemem iOS. Dzięki temu to opracowane pierwotnie do obsługi "telefonicznego flesza" Godox A1 narzędzie może obecnie sterować wszystkimi lampami i wyzwalaczami tego producenta wyposażonymi w technologię komunikacji radiowej.

Aplikacja GodoxPhoto działająca pod kontrolą systemu iOS opracowana została pierwotnie jako narzędzie sterujące ciekawą lampą błyskową Godox A1 przeznaczonej do współpracy ze smartfonami i tabletami. Producent najwyraźniej dostrzegł jednak drzemiący w niej znacznie większy potencjał, ponieważ w najnowszej aktualizacji rozwinął ją tak, aby umożliwiała kontrolę nad znacznie szerszą paletą urządzeń.

