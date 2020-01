Boda Boda Madness - Jan Hoek fotografuje osobliwych motocyklistów-taksówkarzy

W Nairobi motocykliści wożący za opłatą pasażerów zdobią swoje pojazdy, aby przyciągać klientów - Zafascynowany tym zjawiskiem holenderski artysta Jan Hoek postanowił przygotować, przy współpracy z ugandyjsko-kenijskim projektantem mody Bobbinem Case stroje, pasujące do tych osobliwych taksówkarzy. Dzięki temu powstała bardzo ciekawa seria portretów.



Co ciekawe artysta opowiedział, iż nowe stroje motocyklistów-taksówkarzy spowodowały wzrost ich dochodów. Z pewnością wyróżnili się na tle konkurencji, która może pochwalić się jedynie zdobionym motorem, a nie tak pieczołowicie dopasowanymi strojami. W związku z tym mężczyźni Ci wykorzystywali swoje stroje także po zakończeniu prac nad zdjęciami. "Możliwe, że jeśli odwiedzisz kiedyś Nairobi, natrafisz na jednego z tych motocyklistów, noszących na sobie osobliwe stroje" - stwierdził Jan Hoek.

Cykl zdjęć zatytułowany Boda Boda Madness ukazuje motocyklistów w bardzo wyszukanych i stylowych strojach. Tytuł nawiązuję do taksówek boda boda, czyli taksówek motorowych obecnych na ulicach miast, w szczególności Afryki Wschodniej. Ekstrawaganckie stroje pasują do charakteru ich pojazdu. Jan Hoek sfotografował ich na tle krajobrazu Nairobi.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem