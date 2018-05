Canon 5Ds upieczony podczas startu rakiety. Karta ze zdjęciami przetrwała

Fotografowanie startów rakiet wiąże się z trudnymi decyzjami i sporym ryzykiem – gdy aparat ustawiony jest za daleko, przegapisz spektakularne ujęcia, a gdy zbyt blisko, możesz go stracić. Przekonał się o tym fotograf NASA, Bill Ingalls podczas startu rakiety SpaceX Falcon 9 z sondą kosmiczną GRACE Follow-O, tracąc cenny sprzęt fotograficzny.





Dzięki stacjom umieszczonym w miejscach niebezpiecznych dla ludzi, zdalnie uruchamiane aparaty fotograficzne mogą regularnie rejestrować niesamowite ujęcia ze startów rakiet. Co jest zaskakujące w tym niefortunnym przypadku, to to, że zniszczony sprzęt fotograficzny Billa Ingallsa nie znajdował się nawet blisko granicy wyznaczonego miejsca.