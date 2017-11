Czy softbox jest najlepszym modyfikatorem do zdjęć portretowych?

Oświetlenie człowieka to w fotografii studyjnej szczególne wyzwanie. Jak pokazać twarz w najkorzystniejszy możliwy sposób, jak ukazać na zdjęciu osobiste cechy charakteru, jak zamaskować wady i uwypuklić zalety? I wreszcie jak uzyskać dokładnie taki klimat, jak chcemy? Wprawdzie światło nie jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za to wszystko, ale pełni bardzo ważną rolę. Tymczasem wielu fotografów pracę ze światłem w fotografii portretowej ogranicza do nałożenia na lampy nakładek typu softbox i dobierania odpowiednich ich zdaniem pozycji statywów i mocy błysków. Czy jednak naprawdę jest to optymalne rozwiązanie?

Nie da się ukryć, że softbox to użyteczny modyfikator światła. Łatwy w użyciu, przewidywalny, zapewnia ładne, rozproszone światło. Twarze ludzi sfotografowane w świetle uzyskanym z jego pomocą są po prostu ładne. A z drugiej strony to właśnie softbox jest stale krytykowany przez wielu doświadczonych fotografów, mistrzów fotografii i osoby prowadzące zajęcia z zakresu fotografii portretowej. Głównym powodem jest jego nadużywanie przez mniej zaawansowanych portrecistów, ale niektórzy posuwają się do ostrzejszej krytyki – na przykład określając go mianem "światła głupców". Czy słusznie, czy nie – o tym każdy musi zdecydować sam. W naszej redakcji panuje opinia, że jest stwierdzenie nieco zbyt kategoryczne, choć niepozbawione podstaw.