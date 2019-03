Dla mnie zrobienie zdjęcia to akt miłości - Paolo Roversi podsumowuje ostatnie 20 lat

„Chodzi o emocje i nastrój. Dla mnie zrobienie zdjęcia to akt miłości. To jest jak pocałunek. To jest wzajemna wymiana szacunku. To bardzo proste” - mówi Roversi, z paryskiego studia, w którym od prawie czterdziestu lat fotografuje. Teraz ostatnie dwie dekady twórczości włoskiego fotografa zostały zebrane na nowej wystawie w Nowym Jorku.



Nie jest trudno rozpoznać zdjęcia Paolo Roversi wśród innych. Dla niego fotografia jest zaproszeniem do odkrycia tego, co leży poza znanym, tworząc przestrzeń, w której wszystko jest możliwe. "Lubię być zagubiony w tajemnicach. Nie lubię wszystkiego wyjaśniać. Nie lubię pytać. W rzeczywistości nie szukam odpowiedzi. Jestem zadowolony z samego z pytania" - twierdzi. Z tego powodu zatytułował swoją nową wystawę prezentowaną w Pace / MacGill w Nowym Jorku - "Wątpliwości". "Na zdjęciu zawsze widoczna jest część mnie"- mówi Roversi. W związku z tym nazywa swój proces "dawaniem obrazu", a nie "braniem". "Myślę, że zdjęcia nie są czymś, co widzimy - myślę, że zdjęcia są w nas. To coś, co wychodzi z naszego wewnętrznego świata: nasze wspomnienia, obsesje, emocje - wszystko to tworzy obraz". Reklama

