Dwóch mężczyzn pobiło się przez chęć zrobienia zdjęcia

Dwóch mężczyzn wdało się w bójkę w Pedra do Telegrafo w pobliżu Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie setki ludzi wykonuje sobie wyjątkowe zdjęcia na tle zapierającego dech w piersiach widoku.







Bójka o zdjęcie, która mogła zakończyć się upadkiem w przepaść

Pedra do Telegrafo wyróżnia się tym, że jedna ze skał wystaje nad grunt tak, iż powstaje złudzenie, że pozujący do fotografii zwisają nad przepaścią. W rzeczywistości pod skałą znajduje się grunt, dzięki czemu takie pozowanie jest bezpieczne. Wiele osób chce jednak mieć taką fotografię, przez co w kolejce do zrobienia sobie tam pamiątkowej fotki ustawiają się kolejki.