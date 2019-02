Erwin Olaf – kontrowersyjny fotograf kończy 60 lat. Galeria fascynujących zdjęć

Holenderski fotograf Erwin Olaf kończy w tym roku 60 lat. Holenderskie muzea wykorzystują tę okazję do zaprezentowania retrospekcji jego twórczości. Gemeentemuseum i Fotomuseum, oba w Hadze, pokażą setki zdjęć fotografa na dwóch równoległych wystawach - od 16 lutego do 12 maja. Jednocześnie Aperture wydaje 400-stronicową monografię "Erwin Olaf - I Am". W redakcji SwiatObrazu.pl przypominamy sylwetkę fotografa, który łamie tabu, prowokuje, bulwersuje, ale jednocześnie jest wielkim entuzjastą uroków życia - i jednocześnie składamy mu najlepsze życzenia.





Erwin Olaf urodził się w 1959 roku w niewielkim holenderskim mieście Hilversum. Studiował dziennikarstwo, przede wszystkim prasowe, ale skończył też fakultet poświęcony fotografii prasowej. Choć dziś na pierwszy rzut oka nic jego twórczości nie łączy z fotografią prasową, wielu krytyków uważa, że artysta tak do końca nie pozbył się publicystycznego spojrzenia, że nadal w jego zdjęciach widać wnikliwą obserwację współczesnego społeczeństwa.