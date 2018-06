Fomei LED Wifi 100B i LED Wifi 210B - światło ciągłe LED

Fomei wprowadza do oferty 2 nowe modele lamp LED z możliwością montażu softboxów i reflektorów. Lampy LED Wifi 100B i LED Wifi 210B posiadają wysokie CRI 95, bezprzewodowe sterowanie WiFi, regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie 3000-8000K i są kompatybilne z pozostałym oświetleniem LED czeskiego producenta.

Lampy ​Fomei LED Wifi 100B i LED Wifi 210B są pierwszymi lampami światła ciągłego typu LED w ofercie FOMEI, do których można zamontować akcesoria modelujące światło takie jak reflektory i softboxy. Połączenie lamp z ponad 40 różnymi modyfikatorami FOMEI pozwala wykreować dowolnie pożądany efekt. LED Wifi 100B i LED Wifi 210B dedykowane są zarówno do filmu jak i do fotografii. Zastosowanie nowoczesnego źródła światła LED w stosunku do tradycyjnego halogenu ma dużo zalet: lampy wydzielają dużo mniej ciepła, mają wyższą wydajność (moc lampy LED Wifi 210B odpowiada halogenowi około 1500W), są energooszczędne i posiadają regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie 3000K-8000K.