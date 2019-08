BenQ wprowadził na polski rynek kolejny monitor z rodziny PhotoVue, przeznaczonej dla fotografów – 27 calowy BenQ SW270C PhotoVue. Wyposażony w Uniformity Technology monitor równomiernie na całym ekranie wyświetla doskonałe kolory, zapewniając 99% zgodność z paletą Adobe RGB i 97% z paletą DCI-P3. Gniazdo USB-C ułatwia połączenie notebooka z monitorem za pomocą jednego tylko kabla przesyłającego sygnały audio i wideo oraz umożliwiającego zasilanie komputera.

Fotograficzny monitor BenQ SW270C PhotoVue

Uniformity Technology

99% zgodność z Adobe RGB i 97% zgodność z szerszą paletą DCI-P3 i HDR10

16-bitowa przestrzenna tablica kolorów (3D LUT) z 10-bitową obsługą kolorów

Sprzętowa kalibracja kolorów

USB-C z zasilaniem do 60W

Kaptur osłaniający ekran przed bocznym oświetleniem

Funkcja Gamut Duo do wyświetlania obok siebie obrazów w dwóch paletach

Hotkey Puck G2 - nowy szybki przełącznik funkcji monitora

BenQ AQCOLOR i fabryczna kalibracja

Technologia AQCOLOR w połączeniu z matrycą IPS 4K HDR zapewnia 10-bitową precyzję odwzorowania barw ze 100% zgodnością z paletami sRGB, Adobe RGB i Rec. 709 oraz 97% zgodnością z paletą DCI-P3, a także prawidłowe wyświetlanie materiałów wideo przygotowanych w standardzie HDR10 (High Dynamic Range). Każdy monitor ma precyzyjnie fabrycznie skalibrowane parametry Delta-E oraz Gamma – użytkownik otrzymuje raport z indywidualnej kalibracji konkretnego egzemplarza.

Uniformity Technology

Uniformity Technology to nowe rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające jednolitą jasność i nasycenie kolorów na całej powierzchni ekranu.

Hotkey Puck G2

Hotkey Puck G2 to nowy szybki przełącznik funkcji monitora. Ma on pięć klawiszy i pokrętło – zaprojektowano go tak by uprościć nawigowanie po ekranowym menu monitora (OSD) oraz szybką zmianę trybu pracy monitora. Trzem klawiszom użytkownik może przypisać funkcje, z których najczęściej korzysta zwiększając efektywność i wygodę pracy zobacz film:

Wideo

SW270C prawidłowo, w naturalnym tempie wyświetla materiały filmowe 24P/25P, bez zatrzymań i zniekształceń.

Regulacja położenia ekranu

Stworzenie komfortowego stanowiska pracy ułatwia duży zakres regulacji położenia ekranu – pochylanie dół/góra 5°/20°, obrót lewo/prawo 45°/45°, regulacja wysokości 150 mm oraz obrót o 90° do pionu (tilt)

BenQ SW270C dostępny jest już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3429 zł. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.