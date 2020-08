Ta modelka nie istnieje - nadchodzi nowa era w fotografii

Trudno w to uwierzyć, ale widoczna na poniższych zdjęciach modelka istnieje jedynie w rzeczywistości… wirtualnej - Prezentowana w tym artykule fotografia powstała bez wynajmowania studia, konfigurowania oświetlenia czy przede wszystkim… zapraszania przed obiektyw modelki. Właściwie nigdy nie zostało wykonane żadne zdjęcie do tej sesji… ale obraz istnieje. To brzmi zwariowanie, ale wygląda na to, że taka będzie właśnie fotografia w przyszłości.



Grafika 3D zmienia oblicze fotografii modowej Prezentowana "fotografia" została opracowana przez Shavonne Wong w oparciu o oprogramowanie do grafiki 3D. Co ciekawe Shavonne Wong sama jest fotografką, która na co dzień pracuje w Singapurze. W obliczu przymusowej kwarantanny spowodowanej pandemią zaczęła uczyć się oprogramowania do grafiki 3D… i ja widać opanowała to rzemiosło w mistrzowski sposób.