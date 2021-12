Lustrzanka czy bezlusterkowiec – który aparat jest lepszy?

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem dobrego aparatu, prawdopodobnie choć raz usłyszałeś nazwy takie jak lustrzanka czy bezlusterkowiec. Nic dziwnego, ponieważ oba sprzęty są niezwykle popularne zarówno wśród początkujących jak i profesjonalistów. Choć oba służą do wykonywania zdjęć, to są zupełnie inne od siebie, dlatego warto przed zakupem dowiedzieć się, czym różni się lustrzanka od bezlusterkowca. Który aparat jest lepszy? Sprawdź!

Czym się różni lustrzanka od bezlusterkowca?

Przede wszystkim sposobem wykonywania zdjęć. Lustrzanka bowiem działa – jak sama nazwa wskazuje – z pomocą lustra, które odbija światło. Największą zaletą tego typu sprzętu jest głębia ostrości, której nie dorówna żaden inny rodzaj aparatu.

Bezlusterkowiec z kolei pracuje bez lustra oraz optycznego wizjera (który mają lustrzanki) i działaniem może przypominać aparat cyfrowy, jednak znacznie nowocześniejszy i z możliwością wymiany obiektywów. Aby jednoznacznie stwierdzić, czy lepiej w twoim przypadku sprawdzi się urządzenie z lustrem, czy bez niego, warto przyjrzeć się nie tylko różnicom między nimi, ale również podobieństwom.

Lustrzanka czy bezlusterkowiec? Podobieństwa

Lustrzanka to aparat fotograficzny kojarzony z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Jednak z biegiem lat fotografowie zaczęli wybierać w tym celu także bezlusterkowce, ponieważ – mimo różnego systemu działania – oba aparaty świetnie się do tego nadają. I jeden, i drugi ma wymienną optykę, co oznacza, że możesz zmieniać w nich obiektywy. Kolejną cechą wspólną jest możliwość wyposażenia ich w akcesoria typu lampy błyskowe czy mikrofony (które sprawdzą się w modelach umożliwiających nagrywanie).

Lustrzanka czy bezlusterkowiec – co wybrać?

Warto też przyjrzeć się bliżej zaletom i wadom obu rodzajów aparatów. Lustrzanka to znany od lat, profesjonalny aparat fotograficzny, który charakteryzuje się wyjątkową głębię ostrości. Dla niektórych pasjonatów plusem jest także możliwość oglądania świata za pomocą wizjera. Za wadę bywa natomiast uznawana właśnie obecność lustra, która znacznie zwiększa rozmiar aparatu i jego wagę, przez co sprzęt traci na mobilności.

Aparat cyfrowy bezlusterkowy jest mniejszy i znacznie lżejszy, jednak idzie za tym ich niższa ergonomiczność; trudniej wygodnie ułożyć dłonie na niewielkim urządzeniu, zwłaszcza gdy ma się je wyjątkowo duże. Dzięki temu, że w tym typie aparatu nie ma lustra, zostały zredukowane drgania, które w przypadku lustrzanek spowodowane były wysuwającym się i uderzającym o korpus lustrem. Bezlusterkowce nie mają wizjera optycznego, który zastąpiony został elektronicznym, dzięki czemu widzisz świat dokładnie taki, jaki będzie na wykonanym zdjęciu. Niewątpliwą zaletą jest także szybki i precyzyjny autofocus.

Lustrzanka cyfrowa czy bezlusterkowiec? Co jest lepsze?

Który aparat jest lepszy? Wszystko zależy od tego, w jakim celu go kupujesz oraz co jest dla ciebie ważne w zdjęciach. Oba sprzęty możesz wyposażyć w profesjonalne obiektywy i lampy błyskowe, co sprawi, że fotografie mogą być na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli jednak chcesz kompaktowy, łatwy w obsłudze aparat, a przy tym przewożeniu i noszeniu np. po górach – znacznie lepiej sprawdzi się u ciebie bezlusterkowiec. Jest to także lepszy wybór dla początkujących.

Nie oznacza to jednak, że amatorzy nie poradzą sobie z lustrzanką! Postaw na ten rodzaj, jeżeli chcesz nauczyć się robić dobre zdjęcia przy użyciu ustawień manualnych, które zawsze są lepsze (jeżeli wiesz, jak ich używać) od automatycznych.