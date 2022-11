Nie rzucaj aparatem fotograficznym w piosenkarza

Absurdalny tytuł? Piosenkarz Steve Lacy roztrzaskał aparat fana w trakcie koncertu, a następnie zszedł ze sceny - Wydarzyło się to tuż po tym, jak jeden z fanów rzucił w niego swoim aparatem - Incydent miał miejsce podczas występu na żywo w Nowym Orleanie.



Skandal podczas koncertu gwiazdy - fan rzucił aparatem w kierunku piosenkarza

Podczas wykonywania przeboju Bad Habit fan znajdujący się praktycznie w pierwszym rzędzie rzucił w artystę aparatem. Sprzęt odbił się od Steve’a Lacy, po czym spadł znów pośród widownię. Lacy zareagował furią, domagając się zatrzymania muzyki i komentując sprawę ostrymi słowami. Następnie podszedł do osoby, która rzuciła aparatem, po to aby spytać, czy może zobaczyć ten sprzęt. Gdy fan podał mu aparat, ten z impetem trzasnął nim o podest i zszedł ze sceny. Nie wrócił, po to aby dokończyć występ, rozczarowując tym samym zgromadzonych fanów. Zanim zszedł ze sceny pożegnał się słowami "To wszystko, pokój".