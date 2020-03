Surrealizm w rzeczywistości - wciągające portrety z lustrami

Fotograf Lin Yung Cheng występujący także pod pseudonimem 3cm przygotował surrealistyczną serię portretów - Ich wyjątkowy charakter udało mu się uzyskać dzięki bardzo pomysłowemu wykorzystaniu luster, które budują zabawę z perspektywą, pozwalającą na uzyskiwanie całkiem nowych znaczeń. Prosty zabieg pomógł zdublować ludzkie kończyny, co wprowadza do fotografii ciekawy nastrój. Zobacz serię jego prac.



Lin Yung Cheng wykorzystał lustra, aby przekształcić swoich modeli w postaci przypominające kosmitów. Efekt jego pracy jest bardzo intrygujący i zapadający w pamięć. Jak sam mówi jego styl fotografowania mocno nawiązuje do surrealizmu, jednakże sam chciałby definiować swoje pracy jako "surrealizm zakotwiczony w rzeczywistości". Jego zdaniem lustro stanowi przedłużenie rzeczywistości, które pozwala ciału wejść w inne ciało i zostać przebudowane oraz przeformowane. Jego styl jest oparty na poezji, która odbywa bardzo ważna rolę w procesie twórczym tego fotografa. "Czytam sporo poezji, która uruchamia moją wyobraźnię, a słowa łączą się z moim życiowym doświadczeniem, prowadząc do powstawania moich prac" zdradza fotograf.

