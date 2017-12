Projekt Home Series – Bregje Heinen w zaciszu własnego domu okiem Willa Vendramini

Dobry pomysł na projekt fotograficzny to połowa sukcesu. Nie musi być przy tym jakoś szczególnie oryginalny – wystarczy, aby był konkretny. Czymś takim właśnie jest Home Series, projekt serii intymnych kobiecych portretów uwiecznianych w przytulnych, oswojonych wnętrzach domów i mieszkań samych modelek. Za aparatem nowojorski fotograf Will Vendramini, przed obiektywem w pierwszej odsłonie cyklu holenderska modelka Bregje Heinen znana m.in. z kampanii Victoria’s Secret.

Will Vendramini jest komercyjnym fotografem pracującym w Nowym Jorku, a przy okazji autorem kilku ciekawych osobistych projektów fotograficznych, takich jak choćby album Hotel Rooms Book, którego premiera zapowiadana jest w najbliższym czasie. Najnowszym jego pomysłem jest jednak Home Series – dość interesująca idea na zdjęcia intymne kobiet, gdzie modelki są fotografowane w ich własnych mieszkaniach i domach, co ma zapewnić im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Pierwszy materiał wchodzący w skład tego projektu właśnie ujrzał światło dzienne i, nie da się ukryć, pomysł wydaje się sprawdzać w 100 procentach. Fotografie w bardzo udany sposób pokazują nie tylko ciało, ale i wnętrze oraz charakter ich bohaterki.

