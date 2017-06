Równoważenie światła błyskowego i zastanego

W fotograficznej praktyce spotykamy się z różnymi sytuacjami. Niekiedy światło błyskowe jest dominującym elementem w oświetleniu sceny, ale często zdarza się, że stanowi ono jeden z elementów tego, co „rysuje” nam zdjęcie. Pojawia się wówczas konieczność ustawienia parametrów błysku z uwzględnieniem światła zastanego – czyli inaczej mówiąc zbalansowania go.

Balansowanie mocy

Najczęściej pojawiającą się koniecznością w przypadku mieszania światła błyskowego i zastanego jest konieczność dopasowania mocy tego pierwszego do drugiego. Często odbywa się to manualnie, poprzez regulację mocy lampy, a także nałożenie na palnik nasadek tłumiących i rozpraszających (robimy tak też wówczas, gdy chcemy zmiękczyć błysk i uczynić go bardziej naturalnym).