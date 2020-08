Slow motion ukazujące lot wiązki światła

Naukowcy ze szwajcarskiej Politechniki Federalnej w Lozannie przygotowali film, który zdaje się mówić - „co Wy wiecie o slow motion” - I rzeczywiście - efekt ich pracy robi ogromne wrażenie, udało im się bowiem za pomocą specjalistycznej kamery zarejestrować w zwolnionym tempie wiązkę światła lasera odbijającej się od zestawu starannie ułożonych luster.



Całkiem niedawno donosiliśmy o kamerze, która jest w stanie zarejestrować aż 70 bilionów kl./s. Tamte doniesienia naukowców robiły wrażenie teoretyczne, ale w praktyce nie udostępnione żadnego materiału, który mógłby uzmysławiać możliwości hiper szybkich kamer. Naukowcy z Politechniki Federalnej w Lozannie przygotowali zatem film, który ukazuje, jak strumień światła porusza się w powietrzu. To co jest niewyobrażalnie szybkie w wideo porusza się powoli, zdałoby się bez pośpiechu.

