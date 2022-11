Statek NASA wkrótce uchwyci niesamowite widoki Ziemi i Księżyca

Należąca do NASA rakieta Artemis 1 wyniosła w kosmos statek kosmiczny Orion, wyposażony w wiele aparatów i mający wykonać wiele nowych unikatowych zdjęć Ziemi oraz Księżyca w wysokiej rozdzielczości.





Na statku i rakiecie SLS, która go wyniosła w przestrzeń kosmiczną, znajdują się łącznie 24 kamery, z których 16 umieszono na Orionie. Posłużą one do dokumentowania Ziemi i Srebrnego Globu, a NASA wyjaśnia, że każda z kamer jest wstępnie zaprogramowana do obrazowania poszczególnych etapów misji Artemis 1.

Artemis 1 wykona kolejne zdumiewające zdjęcia Księżyca

W rakiecie cztery kamery wokół sekcji silnika są skierowane w górę w kierunku Oriona, dwie kamery w przestrzeni międzyzbiornikowej przy szczycie dopalaczy uchwycą separację dopalaczy, a dwie kamery na adapterze stopnia pojazdu nośnego uchwycą separację rdzenia. Osiem kamer wykona zaprogramowaną sekwencję podczas startu i wznoszenia się.