Tragedia Instagramerki - 3 osoby zginęły na imprezie urodzinowej podtrute dwutlenkiem węgla

Już wiele razy potrzeba rozgłosu połączona z delikatnie to określając - bezmyślnością - doprowadziła do tragedii - Niestety, nie inaczej było w przypadku rosyjskiej influencerki, która zapragnęła pokazać osobom śledzącym jej profil coś spektakularnego z okazji świętowania swoich urodzin. Organizatorzy zabawy postanowili wrzucić do basenu 3 kg suchego lodu, tak aby stworzyć „imponujący pokaz pary”. Skończyło się to jednak tragedią - 3 osoby zmarły wskutek zatrucia dwutlenkiem węgla a 7 trafiło do szpitala w stanie ciężkim.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Według doniesień Moscow Times ciesząca się sławą (na Instagramie) influencerka świętowała swoje 29. urodziny w kompleksie basenów i saun. Jej 32-letni mąż postanowił zwiększyć atrakcyjność zabawy, wrzucając do basenu 3 kg suchego lodu. Miało to stworzyć "dramatyczny, wizualny efekt". Niestety rezultat był dramatyczny nie tylko pod względem wizualnym.