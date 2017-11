Tak wygląda aparat z uszczelnieniami zanurzony w słonej wodzie

Ludzie są skłonni do zaniedbywania podstawowych kwestii bezpieczeństwa z błahych powodów. Rezultaty tego bywają niestety opłakane. Przekonał się tym użytkownik aparatu Sony a7S II, który najprawdopodobniej zignorował podstawowe kwestie bezpieczeństwa związane z fotografowaniem w pobliżu morza. Być może zbytnio zaufał on zapewnieniom producenta, że sprzęt jest uszczelniony, a być może miał to wszystko... gdzieś, ponieważ aparat pochodził z wypożyczalni? Tego nigdy się nie dowiemy. Wiemy natomiast jedno: zdjęcia, jakie tu zobaczycie mogą być dla każdego ostrzeżeniem i nie powinny być oglądane przez ludzi o słabych nerwach.

Firma Lensrentals znana jest w Stanach Zjednoczonych jako największa internetowa wypożyczalnia wszelkiego typu sprzętu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych. Można więc z dużą pewnością przyjąć, że jej właściciele widzieli już wszystko, z czego większość przynajmniej dwa razy. Jednak chyba nawet oni nie spodziewali się horroru, jaki spotkał ich wkrótce po zwrocie jednego z wypożyczonych egzemplarzy aparatu Sony a7S II, który już w momencie pierwszego rutynowego testu całkowicie odmówił działania. Wprawne oczy obsługi zauważyły ślady korozji widoczne na kilku śrubach w dolnej części korpusu i już wtedy stało się jasne, że jest źle.