Takie zdjęcia zdarzają się raz w życiu - ryś łapiący czaplę w locie

Niektóre zdjęcia przytrafiają się tylko raz w życiu, a okazję trzeba koniecznie wykorzystać - Są one efektem ogromnego szczęścia i umiejętności znalezienia się w idealnym miejscu o idealnym czasie. Tak właśnie było w przypadku fotografii wykonanej przez Jacoba Halla, który uchwycił, jak ryś rudy chwyta lecącą czaplę modrą.











Niesamowita fotografia przyrodniczna

Zapierająca dech w piersiach fotografia powstała na wybrzeżu Teksasu podczas jazdy w pobliżu Narodowego Rezerwatu Przyrody Anahuac. Fotograf dostrzegł czaplę, ale nie spodziewał się, że będzie świadkiem tak spektakularnego polowania. W chwili zatrzymywanie się, aby zrobić zdjęcie ptaka, nie widział nawet czającego się rysia. "Nagle dostrzegłem w oddali lecącą czaplę modrą i szybko zrobiłem dwa zdjęcia" komentuje sprawę Hall. Dodaje, że dopiero po zrobieniu zdjęć, uświadomił sobie, co uchwycił na obrazach.

Na pierwszym zdjęciu wykonanym przez Halla czapla leci pośrodku kadru, a zakamuflowany ryś rudy w prawym dolnym rogu zdjęcia patrzy w górę na dużego ptaka brodzącego. W następnym ujęciu ryś rudy wyskakuje w górę, by przechwycić w powietrzu czaplę. Ostatecznie kot z powodzeniem złapał czaplę i spadł z nią do wody. Po wykonaniu zdjęć fotograf zastanawiał się, dlaczego w ogóle czapla spadła. Dopiero podgląd zdjęć uświadomił mu, co się stało. Fotograf użył do wykonania swoich zdjęć aparatu Canon R6 Mark II z podpiętym obiektywem 70-300 mm f/4-5.6.

Ryś rudy czai się pod prawym skrzydłem czapli, zakamuflowany wśród suchych traw. / fot. Jacob Hall

Moment przechwycenia czapli przez rysia. / fot. Jacob Hall