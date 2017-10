Telewizor Samsung The Frame trudno odróżnić od obrazu

Telewizor The Frame trudno odróżnić od obrazu nie tylko dzięki wyświetlanej w nim galerii dzieł sztuki czy też naszych zdjęć, lecz także za sprawą unikatowego wzornictwa. Oprócz klasycznej czarnej ramy, która imituje oprawę obrazu, do wyboru są jeszcze ramy w kolorze orzechowym, beżowym i białym. To pozwala dopasować The Frame do każdego wnętrza. Za sprawą specjalnych magnesów mocowanie i wymiana ram są szybkie i łatwe. Wrażenia wizualne potęguje wieszak No Gap, dzięki któremu telewizor można powiesić płasko przy samej ścianie, niczym kolejny obraz w naszej kolekcji. Ekran można także delikatnie odchylić lub pochylić, aby uzyskać komfortowy kąt podczas oglądania. Jak przystało na prawdziwie dzieło sztuki telewizor wyeksponujemy także na dedykowanej podstawie – stojaku Studio. Dopełnieniem walorów estetycznych jest niewidoczny przewód optyczny Invisible Connection, który łączy telewizor z modułem One Connect i pozwala uniknąć nieeleganckiej plątaniny kabli.

Yves Behar to znany i ceniony na całym świecie szwajcarski projektant, specjalizujący się we wzornictwie przemysłowym. To on nadał kształt telewizorowi Samsung The Frame, co jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość całego tego rozwiązania, które ściśle łączy technologię i sztukę.