To MY Tworzymy Świat - 4. edycja projektu edukacyjnego Canon dla młodzieży

Rozpoczęła się 4. edycja popularnego projektu edukacyjnego Canon dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat – „To MY Tworzymy Świat”. Promuje on 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. W ramach projektu zaplanowano warsztaty edukacyjne dla uczestników oraz konkursy. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody, m.in. aparaty EOS 200D i 800D oraz drukarki PIXMA G3400.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Podczas projektu młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach, które w tym roku zostaną zorganizowane w okresie wakacyjnym w Katowicach, Opolu i Warszawie. Młodzi ludzie u boku profesjonalistów poćwiczą umiejętności z zakresu fotografii i filmowania. W trakcie każdego spotkania uczestnicy będą także mieli okazję wspólnie poszukać inspiracji do prac konkursowych, skupiając się na pozytywnych przykładach realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, a rejestracja odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.canon.pl/tomytworzymyswiat.