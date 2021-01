Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i Wielka Koniunkcja

W najkrótszym w 2020 dniu roku entuzjaści astronomii na całym świecie wpatrzeni byli w wielką koniunkcję Jowisza i Saturna - Te dwa gazowe olbrzymy były najbliżej siebie od setek lat, co skutkowało niezwykłym spektaklem na niebie. Internet zalała fala fotografii tego zjawiska, ale na ich tle zdecydowanie wyróżnia się obraz przygotowany przez Jasona De Freitasa. Fotograf ten uchwycił zdumiewający moment - Międzynarodową Stację Kosmiczną przecinającą wielką koniunkcję.



Podczas gdy Jowisz i Saturn pojawiają się na niebie blisko siebie raz na około 20 lat, ostatni raz gdy te dwa gazowe olbrzymy były tak blisko siebie aż tak, nastąpił 4 marca 1226 roku czyli 794 lata temu. Jason De Freitas postanowił wykorzystać to niecodzienne zjawisko do wykonania oryginalnego zdjęcia. Zdał sobie sprawę, iż w trakcie trwania wielkiej koniunkcji możliwe jest także umieszczenie w kadrze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

