Fotograf zafascynowany obrazami Williama Turnera zaczął malować długimi czasami naświetlania

Angielski malarz William Turner zainspirował wielu artystów. Nie inaczej było w przypadku Hernandeza Binza, który podczas wizyty w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie został oczarowany jego dziełem. Jak wspomina, postanowił, że też kiedyś będzie malował obrazy impresjonistyczne. Po latach okazało się, że co prawda jego plany się ziściły, ale zamiast farb wykorzystuje światło.

Hernandez Binz był fotografem ślubnym, jednakże w wolnym czasie pasjonowało go rejestrowanie krajobrazów. Eksperymentował z czarno-białymi długimi ekspozycjami, jednakże tym, co naprawdę cały czas w nim tkwiło, było wrażenie, jakie wywarło na nim malarstwo Williama Turnera.

