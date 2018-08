Dowiedz się o czym opowiadają kwiaty - cudowne zdjęcia kwiatów jak ze snów

Kochacie kwiaty i lubicie je fotografować? Jeśli wasze zdjęcia kwiatów pod względem estetyki choć trochę dorównują kadrom pewnego azjatyckiego fotografa, to możecie się uważać za twórców obdarzonych wyjątkowym poczuciem piękna. Jego cykl zdjęć Flower stories pokazuje świat roślin rodem z marzeń sennych.

Ashraful Arefin to fotograf z Bangladeszu na stałe mieszkający w Dhaka – stolicy tego maleńkiego, ale jednocześnie bardzo przeludnionego kraju. Urodzony w 1987 roku twórca zajmuje się fotografią stosunkowo niedługo (oprócz tego jest też artystą rysownikiem, malarzem i grafikiem), ale już teraz dał się poznać z kilku cyklów naprawdę pięknych zdjęć kwiatów, charakteryzujących się niebywałą wręcz kolorystyką. On sam o sobie mówi, że celem jego twórczości jest odnajdywanie piękna w tak prostych kadrach i tematach, jak to tylko możliwe.