Zobacz pogrążone w nocnej ciszy zakątki Tokio

Tokio jest jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie, w którym mieszka ponad 38 mln ludzi. Podczas gdy większość mega-metropolii nieustannie tętni życiem, wciąż istnieją części miasta, które odwiedzane w nocy wyglądają jakby były opustoszałe. Niemiecki fotograf Robert Götzfried postanowił uchwycić te senne dzielnice w swoim cyklu zatytułowanym Dziś w nocy Tokio idzie spać (Tokyo Sleeps Tonight).



Götzfried chciał sfotografować stolicę Japonii z dala od ruchliwych miejsc. W tym celu obserwował ciche dzielnice mieszkaniowe Minato - wybrzeża we wschodnim Tokio. "W przeciwieństwie do większości miejsc w Tokio, ta część jest rzeczywiście pusta w nocy. Wynika to z tego, że jest to swoista sypialnia metropolii, której mieszkańcy rano muszą iść do pracy, więc rzeczywiście w nocy po prostu odsypiają" - stwierdza fotograf.