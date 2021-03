Chmara szpaków ułożyła na niebie podobiznę ptaka

Stada szpaków - podobnie jak podmorskie ławice - zawsze zadziwiają. Jednakże fotograf James Crombie miał niezwykle wiele szczęścia i zdołał uchwycić gigantyczne stado szpaków w idealnym momencie. Stado ułożyło na niebie podobiznę wielkiego ptaka.



Na codzień James Crombie zajmuje się fotografią sportową, jednakże uwielbia także kierować swój obiektyw na ptaki. Przez wiele miesięcy szukał okazji do fotografowania ogromnego stada szpaków. Jego przyjaciel Colin Hogg opowiedział mu o jeziorze Lough Ennell w pobliżu którego mieszka, gdzie bardzo często pojawiają się na niebie chmary szpaków. Ptaki gniazdują w trzcinach wokół jeziora i co 4-5 dni zbierają się w ogromne chmary tuż po zachodzie Słońca. Właśnie w tym momencie można wykonywać niesamowite zdjęcia.

