Fotografowanie telefonem - sprawdź akcesoria, które to ułatwią i poprawią jakość tworzonego przez Ciebie materiału!

Wiele aparatów fotograficznych, które mają współczesne telefony są w stanie wykonać bardzo dobre zdjęcia. Niejednokrotnie jest to tańszy wybór niż zakup profesjonalnej lustrzanki oraz akcesoriów do niej. Gadżety fotograficzne do smartfona są niewątpliwie tańsze, a dzięki nim zdjęcia wykonane telefonem będą naprawdę dobrej jakości.

Decyzja o wyborze telefonu komórkowego jako aparatu fotograficznego często podyktowana jest tym, że mamy go zawsze przy sobie. Jest on także mniejszy i bardziej poręczny niżeli dźwiganie całego zestawu do profesjonalnego aparatu. Producenci telefonów, idąc za potrzebami konsumentów, wyposażają je w coraz to lepsze aparaty o dobrych matrycach. Fotograficzne akcesoria do telefonu, takie jak obiektyw, filtry czy statyw sprawią, że tworzony materiał może dawać wrażenie wykonanego za pomocą lustrzanki.

Jakie akcesoria do fotografii są dostępne na rynku? W co warto zainwestować?

DODATKOWY OBIEKTYW

Wedle opinii profesjonalnych fotografów to właśnie obiektyw jest najważniejszym elementem aparatu i warunkuje jakość zdjęcia.

Dodatkowy obiektyw do smartfona może np. pomóc w wykonywaniu zdjęć ze znacznie szerszym kątem widzenia niż ten, który jest oferowany w aparacie naszego telefonu. Jakość i ostrość zdjęć jest także znacznie lepsza niżeli przy zdjęciach zrobionych tylko telefonem.

FILTRY DO SMARTFONA

Filtry przeznaczone do telefonów wyglądają bardzo podobnie do tych, które używane są do profesjonalnych aparatów fotograficznych. Filtr szary (połówkowy) służy do tego, by można było przyciemnić część kadru w momencie, gdy jest za dużo światła i aparat nie jest w stanie naświetlić jednocześnie jaśniejszych miejsc, jak i elementów obrazu umieszczonych w cieniu. Filtr połówkowy będzie przydatny również podczas robienia zdjęć krajobrazów w trakcie zachodu słońca. To rozwiązanie jest rewelacyjne dla użytkowników telefonów z małymi matrycami. Inny filtr – polaryzacyjny – nasyca kolory fotografii oraz pomoże zredukować wszelkie odbicia z powierzchni błyszczących (np. z wody, szyby).

STATYW, UCHWYT, czyli odpowiednie mocowanie telefonu

Kolejnym gadżetem, który jest niezwykle przydatny podczas robienia zdjęć jest odpowiedni statyw. Mocowanie warto wybrać możliwie jak najbardziej stabilne, by telefon się nie ślizgał, co zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom. Wiele modeli ma specjalne śrubki umożliwiające regulacje i odpowiednie zabezpieczenie przed wypadnięciem i "bujaniem" się aparatu telefonicznego. Wybierając uchwyt do nagrywania filmów, na przykład vlogowania, warto zwrócić uwagę, czy posiada on wejście na mikrofon zewnętrzny. Jeżeli nasz uchwyt nie ma służyć do nagrywania filmów, a jedynie do zdjęć, wówczas to kryterium można pominąć.

W ofercie sklepu etuo.pl możemy znaleźć produkt Selfie Stick Huawei AF14 ze statywem i mini jack 3,5 mm. Dzięki niemu uchwycimy znacznie większy kadr. Jest on bardzo lekki, łatwy do przewożenia, a także do rozstawiania i składania. Posiada liczne regulacje i udogodnienia, dzięki czemu stanowi fantastyczny gadżet fotograficzny do smarfona.

MIKROFON ZEWNĘTRZNY

Jeśli wybieramy gadżet, który ma nam służyć do nagrywania filmów, to warto zainwestować w dobry mikrofon. Dobrze jest wybrać taki, który nie wymaga dodatkowego zasilania, a jedynie podłączenia do telefonu. Wiele modeli ma też w zestawie specjalne akcesoria tłumiące niechciane dźwięki (np. wiatru, szum ulicy itp.)

LAMPA LEDOWA W WERSJI KIESZONKOWEJ

Akcesoria do fotografii są rozmaite, a wśród warto wymienić kieszonkowe lampy LEDowe. Ich zadaniem jest działanie jako źródło światła. Jest to małe, łatwe do przenoszenia akcesorium, a niezwykle przydatne i wpływające na jakość zdjęcia.

FOTOGRAFICZNA, WODOODPORNA OBUDOWA NA TELEFON

Gadżetem, który co prawda nie poprawia jakości wykonywanych przez nas zdjęć, ale umożliwia robienie ich pod wodą, jest wodoszczelna obudowa. Posiadacze takiego gadżetu mogą wykonywać zdjęcia np. w basenie, a także na plaży bez ryzyka narażenia telefonu na zepsucie poprzez dostanie się do jego wnętrza wody.

W ofercie sklepu etuo.pl znajdziemy uniwersalne etui wodoszczelne Waterproof Case oraz USAMS Waterproof Case, które możemy mieć ze sobą nawet wiele metrów pod wodą bez ryzyka zepsucia telefonu.

Gadżetów fotograficznych do telefonów jest całe mnóstwo. Przy niewielkim nakładzie pieniężnym nasze zdjęcia mogą znacznie zyskać na jakości. W zależności od upodobań i potrzeb można wybierać produkty, które sprawią, że wykonywane fotografie będą wyglądały jak te, które są zrobione profesjonalną lustrzanką cyfrową. Oferta sklepu etuo.pl jest bardzo bogata i każdy znajdzie tam coś dla siebie!