Google Earth wprowadza funkcję time lapse 4D

Od czasu uruchomienia 15 lat temu usługi Google Earth można za jej pomocą wyświetlać szczegółowe trójwymiarowe obrazy naszej planety. Niedawno Google wprowadziło nową opcję - interaktywne time lapse 4D składające się z 24 milionów zdjęć satelitarnych wykonanych w ciągu ostatnich 37 lat. Główną motywacją do stworzenia tej funkcji było wpłynięcie na ludzi poprzez ukazanie degradacji naturalnych zasobów Ziemi.



Wpływ człowieka na planetę Ziemię na time lapsach Google Earth

Dzięki nowej funkcji Google Earth możliwe jest zobaczenie, jak zmieniło się dowolne miejsce w ciągu ostatnich 40 lat. Przy opracowywaniu time lapsów 4D Google współpracowało z CREATE Lab z Uniwersytetu Carnegie Mellon. Ich badania ujawniły pięć głównych obszarów, w których nasza planeta doświadcza najbardziej gwałtownych zmian - lasy, urbanizacja, wzrost temperatur, zdobywanie energii. Posłużyły one do stworzenia kategorii, które wyznaczają możliwe wycieczki poprzez czas w nowej usłudze Google.

Time lapse’y powstały przy użycie technologii przetwarzania pikseli w Earth Engine (platforma do analiz neoprzestrzennych działająca w chmurze). Biliardy pikseli, które posłużyły do stworzenia time lapsów w Google Earth to wynik połączenia 24 milionów zdjęć satelitarnych zgromadzonych od 1984 do 2020 roku.

"Skompilowanie 20 petabajtów danych z satelity zajęło ponad dwa miliony godzin przetwarzania przy tysiącach maszyn wykorzystywanych w Google Cloud" wyjaśniła Rebecca Moore z Google, dodając, iż "pojedyncza mozaika wideo ma rozmiar 4,4 terapikseli, co jest odpowiednikiem 530 000 filmów w 4K".

Aby pomóc w stworzeniu - jak to określa Google - największego wideo na świecie Google wykorzystało dane z satelitów USA, NASA, United States Geological Survey’s Landsat, a także aparatury należącej do Unii Europejskiej i programu Copernicus. Ponad 800 filmów poklatkowych z Google Earth w 2D i 3D jest dostępnych do publicznego użytku poprzez platformę Google. Możliwe jest także oglądanie tych materiałów na YouTube. Google zachęca nauczycieli do wykorzystanie Google Timelapse do nauczania o zmianach klimatycznych.