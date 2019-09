Inny punkt widzenia

Czy zastanowiło Cię kiedyś, jak może wyglądać łąka z perspektywy wiewiórki? Albo jak orzeł widzi dolinę lub krętą rzekę bądź jak wygląda otoczenie widziane oczami dwuletniego dziecka? Każdy z tych punktów jest wyjątkowy i możliwe jest przedstawianie ich na zdjęciu w niecodzienny, przykuwający uwagę sposób.





Oczywiście, oznacza to, że musisz wyzwolić wyobraźnię i pokonać swoje ograniczenia. Następnym razem, gdy będziesz w terenie, puść wodze fantazji i sprawdź jak nowy punkt widzenia może zmienić twoje zdjęcie. To co możesz osiągnąć zależy tylko od Twojej ciekawości i chęci odkrywania nowych sposobów patrzenia na świat.

Aby tworzyć bardziej dynamiczne zdjęcia krajobrazu, wykorzystuj właściwości perspektywy. Zbliż się do obiektu, aby powiększyć go w kadrze w porównaniu z elementami na drugim planie. Spróbuj obramować przedmioty w tle elementem pierwszoplanowym, przez co Twoje zdjęcia zyska większą głębię. Kiedy odkryjesz znaczenie perspektywy i to, jak można ją zmieniać, zyskasz jeszcze jedno kreatywne nadrzędzie, które zwiększy siłę oddziaływania.

Nie musisz ruszać od razu na kraj świata - nie jest to konieczne, aby odkrywać i fotografować magię otaczającej nas rzeczywistości. Wszystko co potrzebne do wykonania pięknych zdjęć znajduje się w zasięgu ręki, niezależnie od wybranej tematyki. Fotografuj Polskę z innego punktu widzenia, a zdjęcia zgłoś na nasz konkurs fotograficzny, w którym CEWE ufundował nagrody: Fotoobrazy i Fotoksiążki.

Konkurs fotograficzny "Polska jest piękna" Tematem konkursu fotograficznego jest ukazanie piękna Polski, w którym fotograf ma za zadanie uzmysłowić odbiorcy charakter miejsca, jego esencję i emocje z nim związane. W konkursie fotograficznym udział może wziąć każdy, zgłaszając zdjęcie od 2 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Uwaga: Zgłoszone zdjęcia muszą zawierać opis miejsca, w którym powstały.

